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21:57, 12 апреля 2023Наука и техника

Путин одобрил предложения по созданию Российской орбитальной станции

«Роскосмос»: Путин одобрил предложения по созданию Российской орбитальной станции

Фото: NASA / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин одобрил предложения по созданию Российской орбитальной станции, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов. Об этом пишет ТАСС.

«Он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников», — подчеркнул Борисов. Идея создания станции была впервые озвучена в апреле 2021 года. На данный момент идет ее эскизное проектирование.

Ранее глава государства отметил, что 100 пусков подряд без аварий говорят о развитии космической отрасли России, но необходимо покорять новые рубежи. По его оценке, это показатель того, что «отрасль встает уверенно на ноги».

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Марина Совина
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