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19:24, 12 апреля 2023Наука и техника

Путин оценил развитие космической отрасли

Путин сообщил, что сто пусков подряд без аварий говорят о развитии космической отрасли РФ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Сто пусков подряд без аварий говорят о развитии космической отрасли России, но необходимо покорять новые рубежи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, передает ТАСС.

«Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд», — сказал он. По его оценке, это показатель того, что «отрасль встает уверенно на ноги».

Президент отметил, что освоение космоса должно стать более значимым фактором национального развития, а российская космическая отрасль — «плотно интегрированной в экономику страны».

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Даниил Иринин
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