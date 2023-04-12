Путин оценил развитие космической отрасли

Путин сообщил, что сто пусков подряд без аварий говорят о развитии космической отрасли РФ

Сто пусков подряд без аварий говорят о развитии космической отрасли России, но необходимо покорять новые рубежи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики, передает ТАСС.

«Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено сто безаварийных космических пусков подряд», — сказал он. По его оценке, это показатель того, что «отрасль встает уверенно на ноги».

Президент отметил, что освоение космоса должно стать более значимым фактором национального развития, а российская космическая отрасль — «плотно интегрированной в экономику страны».

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что летные испытания перспективного пилотируемого космического корабля «Орел» будут увязаны с развертыванием Российской орбитальной станции.

В марте в Научно-производственном объединении (НПО) имени Лавочкина рассказали, что российскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» доставят на космодром Восточный в июне.