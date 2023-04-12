Российские разведчики вскрыли c дрона позиции ВСУ под Марьинкой

РИА Новости: российские разведчики вскрыли c дрона позиции ВСУ с базой БПЛА под Марьинкой

Российские военнослужащие вскрыли в ходе аэроразведки с дрона позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с базой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в селе Красногоровка на границе с северными окраинами Марьинки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Разведчик-доброволец с позывным Ганс показал агентству снятые в конце марта кадры работы беспилотника, где видны линия обороны украинских войск, ходы сообщения, бункеры, блиндажи,точки наблюдения, связанные между собой в единую сеть на десятки километров.

Военный отметил, что пролететь над этими позициями было сложно из-за работающей системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. «Нам пришлось выбрать время между тем, как они его включают. И нам просто повезло, что мы смогли провести аэроразведку», — заявил он.

Ганс отметил, что база украинских БПЛА, огороженная забором, укрепленная и забетонированная. Разведчикам удалось выявить, что это — объект в обороне ВСУ, имеющий очень серьезное значение, заключил он.

В понедельник, 10 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что освобождение города Марьинки затягивается из-за того, что ВСУ постоянно подтягивают к нему резервы. 24 марта он заявил, что для полного контроля над Марьинкой российские войска должны взять небольшой участок на западе города, однако добавил, что этот участок является одним из самых горячих.