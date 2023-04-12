Путин призвал увеличить спутниковую группировку для изучения Арктики

Путин: нужно расширять запуски космических аппаратов для изучения Арктики

Президент России Владимир Путин призвал нарастить число запусков автономных космических аппаратов для изучения Арктики, передает РИА Новости.

Мощная спутниковая группировка позволит решить вопросы навигации и связи, а также передачи данных, отметил глава государства во время выступления в Государственном Кремлевском Дворце на Дне космонавтики.

Это, в свою очередь, даст возможность более эффективно осваивать северные территории страны, заключил Путин.

Ранее в России представили автобус для работы в арктических широтах. Опытный образец автобуса уже прошел испытания в условиях экстремально низких температур.