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18:09, 12 апреля 202369-я параллель

Путин призвал увеличить спутниковую группировку для изучения Арктики

Путин: нужно расширять запуски космических аппаратов для изучения Арктики

Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал нарастить число запусков автономных космических аппаратов для изучения Арктики, передает РИА Новости.

Мощная спутниковая группировка позволит решить вопросы навигации и связи, а также передачи данных, отметил глава государства во время выступления в Государственном Кремлевском Дворце на Дне космонавтики.

Это, в свою очередь, даст возможность более эффективно осваивать северные территории страны, заключил Путин.

Ранее в России представили автобус для работы в арктических широтах. Опытный образец автобуса уже прошел испытания в условиях экстремально низких температур.

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Алан Босиков
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