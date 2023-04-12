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16:36, 12 апреля 2023Интернет и СМИ

Назван тревожный для Киева сигнал в отсутствии планов на мобилизацию в России

Exxpress назвало тревожным сигналом для Киева отсутствие планов на мобилизацию в России
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В германском издании Exxpress назвали тревожным сигналом для Украины отсутствие планов на проведение мобилизации в России. Такое мнение выразил колумнист Ричард Шмитт.

Автор материала указал, что об отсутствии намерений проводить в России мобилизацию ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам Шмитта, «если это утверждение и впрямь соответствует действительности», то в Киеве и странах ЕС, массово поддерживающих Украину системами вооружений, должны бить тревогу.

«Заявление кремлевского руководства о том, что российская армия может противостоять Вооруженным силам Украины благодаря войскам, уже дислоцированным на востоке Украины, не означает ничего хорошего для правительства в Киеве», — также добавил колумнист. Он отметил, что таким образом даже ранее анонсированное украинское контрнаступление вряд ли всерьез обеспокоит военное руководство в Москве.

В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность контрнаступления Вооруженных сил Украины в ближайшие недели. При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление может начаться летом. Он подчеркнул, что Киев в этом вопросе не чувствует давления со стороны западных «друзей и партнеров».

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Олег Давыдов
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