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11:31, 12 апреля 2023Россия

Россиянин отобрал у 15-летней школьницы на прогулке слуховой аппарат

Житель поселка Ласкино отобрал у 15-летней школьницы слуховой аппарат за миллион рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель поселка Ласкино Калининградской области отобрал у 15-летней школьницы слуховой аппарат за миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По сведениям издания, девочка практически не слышит мир без речевого процессора, он улавливает и усиливает звуки вокруг. Семиклассница вместе с 13-летним братом гуляла на улице Солнечной, когда на них напал мужчина. Он отнял у детей наручные часы и слуховой аппарат.

Мать школьников уже обратилась в полицию. По предварительной оценке, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Правоохранители начали изучать данные, полученные с камер видеонаблюдения, где все произошло.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ребенку с инвалидностью отказали в занятиях по плаванию в спецгруппе.

Мальчику отказали в тренировках после того, как его мать захотела посмотреть, как все организовано. Сотрудники центра адаптивного спорта сообщили, что из-за введенного в Севастополе «желтого» уровня террористической опасности родителей не пускают вместе с детьми. Россиянке с сыном предложили вернуться на занятия через год.

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Анна Щербакова
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