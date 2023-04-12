Россиянин отобрал у 15-летней школьницы на прогулке слуховой аппарат

Житель поселка Ласкино отобрал у 15-летней школьницы слуховой аппарат за миллион рублей

Житель поселка Ласкино Калининградской области отобрал у 15-летней школьницы слуховой аппарат за миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По сведениям издания, девочка практически не слышит мир без речевого процессора, он улавливает и усиливает звуки вокруг. Семиклассница вместе с 13-летним братом гуляла на улице Солнечной, когда на них напал мужчина. Он отнял у детей наручные часы и слуховой аппарат.

Мать школьников уже обратилась в полицию. По предварительной оценке, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. Правоохранители начали изучать данные, полученные с камер видеонаблюдения, где все произошло.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ребенку с инвалидностью отказали в занятиях по плаванию в спецгруппе.

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