Пассажир самолета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу

Пассажир Alaska Airlines стал приставать к попутчице, закурил в самолете и был арестован

Пассажир Alaska Airlines во время перелета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу и грубить стюардессе. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Адам Дэвид Сеймур (Adam David Seymour) летел из Сиэтла в Анкоридж и в начале полета вел себя дружелюбно. Затем он достал три маленькие бутылки разных цветов и опустошил одну из них. Также мужчина выпил алкоголь, предложенный на борту, после чего стал приставать к попутчице, положив руку ей на колено, и даже закурил в салоне самолета.

Отмечается, что Сеймура пришлось удерживать весь полет, на помощь бортпроводникам пришли двое полицейских, оказавшиеся пассажирами рейса. После посадки самолета дебошир был арестован, при этом он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Правоохранители заподозрили мужчину в употреблении наркотиков.

Ранее пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.