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20:03, 12 апреля 2023Путешествия

Пассажир самолета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу

Пассажир Alaska Airlines стал приставать к попутчице, закурил в самолете и был арестован

Фото: Unsplash

Пассажир Alaska Airlines во время перелета выпил неизвестный напиток и начал домогаться соседки по креслу и грубить стюардессе. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Адам Дэвид Сеймур (Adam David Seymour) летел из Сиэтла в Анкоридж и в начале полета вел себя дружелюбно. Затем он достал три маленькие бутылки разных цветов и опустошил одну из них. Также мужчина выпил алкоголь, предложенный на борту, после чего стал приставать к попутчице, положив руку ей на колено, и даже закурил в салоне самолета.

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Отмечается, что Сеймура пришлось удерживать весь полет, на помощь бортпроводникам пришли двое полицейских, оказавшиеся пассажирами рейса. После посадки самолета дебошир был арестован, при этом он отказался проходить тест на наличие алкоголя в крови. Правоохранители заподозрили мужчину в употреблении наркотиков.

Ранее пьяный студент американского колледжа устроил дебош на рейсе в Индию и помочился на попутчика. Нарушитель также угрожал членам экипажа воздушного судна.

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Зарина Дзагоева
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