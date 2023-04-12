Глава ЛНР пообещал продолжить проводить прямые линии с жителями республики

Врио главы ЛНР Пасечник пообещал продолжить проводить прямые линии с жителями республики

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, который провел прямую линию с жителями региона, в своем Telegram-канале пообещал, что все не попавшие в эфир вопросы будут решены, а также выразил готовность продолжать взаимодействовать с гражданами в данном формате.

«Многие вопросы не успели попасть в эфир. Я и моя команда их записали, будем вместе решать, в том числе адресно», — заявил он, отметив, что он лично будет давать поручения по тому или иному вопросу, а также контролировать качество их выполнения.

Пасечник также добавил, что продолжит общаться с жителями республики в формате прямой линии.

Ранее он высказался о возможности отмены комендантского часа на территории региона. Пасечник заявил, что считает эту меру преждевременной, поскольку на территории республики идут боевые действия и действует режим военного положения.