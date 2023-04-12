В ООН заявили об обсуждении подключения российских банков к SWIFT

Пресс-секретарь генсека ООН: вопрос функционирования российских банков в SWIFT обсуждается

ООН обсуждает с ответственными сторонами вопрос функционирования российских банков в международной системе SWIFT. Об этом заявил официальный представитель генсекретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Очевидно, факт того, что ряд российских финансовых институтов, если не все, не находятся в системе SWIFT, осложняет вещи. Мы обсуждаем это с соответствующими людьми, ответственными за SWIFT, европейцами и другими», — рассказал он. Пресс-секретарь при этом отметил, что у генсека ООН нет необходимых полномочий, чтобы отменить ограничения.

Отключать крупные российские банки от SWIFT начали в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Первыми в списке оказались ВТБ, банки «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. В рамках последнего, десятого пакета санкций, введенного 25 февраля, перечень пополнили Альфа-банк, Тинькофф банк и Росбанк.

В качестве ответных мер на западные санкции Россия решила полностью запретить использование системы для переводов внутри страны. Запрет вступает в силу с 1 октября 2023 года. SWIFT должны будут заменить исключительно российские сервисы обмена межбанковской информацией.