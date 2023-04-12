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15:41, 12 апреля 2023Забота о себе

Стоматолог назвала быстрый способ справиться с зубной болью

Стоматолог Лапушкина: при зубной боли помогут анальгетики и полусидячее положение

Фото: engin akyurt / Unsplash

Справиться с зубной болью помогут правильно выбранные препараты и положение тела, рассказала врач-стоматолог Юлия Лапушкина. Подходящие способы обезболивания она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Лапушкиной, быстрее всего зубную боль притупляют анальгетики. При попадании в плазму крови они влияют на нервные окончания, подавляя поток болевых импульсов. Кроме того, могут быть полезны противовоспалительные препараты нестероидного ряда: их применение уменьшает отечность, интенсивность воспаления тканей и раздражение нервных окончаний. Препараты со спазмолитическим компонентом при зубной боли бесполезны

Лапушкина порекомендовала найти себе отвлекающее занятие. «Важно отвлечься, с головой погрузиться в какое-то дело — это поможет снизить интенсивность боли. Горизонтальное положение усиливает боль, что связано с усилением кровотока, поэтому для сна лучше всего выбирать полусидячее положение», — рассказала она.

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Специалистка напомнила, что использовать таблетки следует согласно инструкции и при боли лучше обращаться к врачу, не прибегая к народным методам.

Ранее хирург-имплантолог Евгений Жиленко назвал некоторые опасные уловки стоматологов. По его словам, урезание диагностики ради снижения стоимости лечения опасно для здоровья зубов.

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Александра Лисица
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