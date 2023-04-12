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13:04, 12 апреля 2023Путешествия

Турист на Maserati въехал в известную лестницу и оказался под угрозой тюрьмы

il Tirreno: проехавшему по лестнице в Риме на Maserati туристу грозит до пяти лет тюрьмы

Фото: Andrew Medichini / AP

Туристу, повредившему Испанскую лестницу возле известной церкви Тринита-деи-Монти в Риме, пригрозили тюремным заключением. Об этом пишет газета il Tirreno.

Отмечается, что 38-летний житель Саудовской Аравии в мае 2022 года въехал в лестницу на арендованной машине Maserati Levante и повредил ступени. Оказалось, что ущерб от действий путешественника власти Италии составил почти в 50 тысяч евро (4,4 миллиона рублей).

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Более того, прокуратура Рима обвинила мужчину в «умышленном уничтожении, порчи, загрязнении и незаконном использовании культурных ценностей». Преступление по данной статье предусматривает от двух до пяти лет тюрьмы. Сообщается, что суд над туристом начнется в январе 2025 года.

Ранее в сентябре американского туриста оштрафовали в Риме на 450 долларов за то, что он ел и пил на ступенях фонтана на площади Мадонна деи Монти. 55-летний путешественник присел около памятника архитектуры, построенного в 1589 году, с мороженым и пивом в руках. В этот момент к нему подошли сотрудники полиции и выписали штраф.

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Фариза Бацазова
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