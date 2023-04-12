Непомнящий сыграл вничью в третьей партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в третьей партии матча за титул чемпиона мира

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем в третьей партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Соперники согласились на ничью на 30-м ходу. После третьей партии россиянин ведет со счетом 2:1.

Четвертая партия пройдет 13 апреля. Все встречи принимает Астана. Победителем соревнований станет шахматист, который первым наберет 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.