Министр обороны Украины заявил об отсутствии солдат НАТО в стране

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что в стране нет военных НАТО

На Украине нет солдат НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя соответствующие данные из якобы утекших документов Пентагона. Слова главы ведомства приводит РИА Новости.

«Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил», — сказал чиновник.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вне зависимости от того, достоверны ли якобы утекшие военные документы США, Москва по-прежнему обладает информацией об участии солдат НАТО в конфликте на Украине.