Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 12 апреля 2023Бывший СССР

Министр обороны Украины заявил об отсутствии солдат НАТО в стране

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что в стране нет военных НАТО

Фото: Johanna Geron / Reuters

На Украине нет солдат НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя соответствующие данные из якобы утекших документов Пентагона. Слова главы ведомства приводит РИА Новости.

«Присутствие военных НАТО — это неправда. Если только не считать, что в каждом посольстве есть официальный представитель вооруженных сил», — сказал чиновник.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вне зависимости от того, достоверны ли якобы утекшие военные документы США, Москва по-прежнему обладает информацией об участии солдат НАТО в конфликте на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
Журналист Херш рассказал об алгоритме действий бригад США в Европе
Россиянин поругался с соседкой, облаял ее собаку и получил штраф
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.