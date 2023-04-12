Захарова заявила, что Россия запросила у Армении разъяснения по участию в учениях США

Россия попросила Армению официально разъяснить участие в учениях США в Европе, далее Москва определится с реакцией по этой теме. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Мы запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях. С нашей реакцией мы определимся по получению ответа», — сказала она. Захарова подчеркнула, что США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с Россией, втягивая их в различные форматы взаимодействия. По ее словам, они носят антироссийский характер.

Официальный представитель МИД отметила, что такие действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, а также созданию новых разделительных линий. Как утверждает Захарова, отказ Еревана от проведения маневров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на территории Армении вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.

В январе армянская сторона отказалась от учений ОДКБ. Как заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, в министерстве обороны Армении сочли нецелесообразным проведение подобных мероприятий в стране в настоящее время.

