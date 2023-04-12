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11:52, 12 апреля 2023Мир

Отношениям США и ЕС предрекли ухудшение из-за Венгрии

Политолог Бышок допустил ухудшение отношений США и ЕС из-за санкций против Венгрии
СюжетСанкции против России:

Фото: Reuters

Если США введут санкции против Венгрии из-за отказа от активной поддержки Украины в конфликте с Россией, это может привести к ухудшению отношений Вашингтона и Европейского союза (ЕС). Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«У США есть рычаги, другое дело, что может возникнуть вопрос общеевропейской политики. Одно дело, когда к Венгрии определенным образом могут относиться ее коллеги по Европейскому союзу. Внутри ЕС Венгрия может для себя особое положение выторговать», — сказал он.

Когда страну ЕС начинает санкционировать некая внешняя сила в лице США, это уже может ухудшить отношения США с ЕС — почему вы санкционируете одну из наших стран, которая имеет те же права, что и другие страны ЕС?

Станислав Бышокполитолог

При этом ограничения со стороны США могут заставить Венгрию изменить свою позицию по российско-украинскому конфликту, считает Станислав Бышок.

«Все зависит от того, будут ли санкции или угроза санкций идти вместе с какой-то "морковкой". Венгрия в большей степени, чем средний Европейский союз, зависима от российских поставок. Санкционировать Венгрию можно, но компромиссным вариантом стало бы субсидирование Венгрии — вы не будете покупать у России что-то, но за это будете покупать у нас по сниженной цене, которая будет совпадать с той, по которой вы покупали у России. Плюс в конце концов Венгрия — страна маленькая и демографически, и в рамках Евросоюза, она не определяет общеевропейскую политику», — добавил политолог.

Ранее венгерское издание 444 со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что власти США задумались о введении санкций против Будапешта. Так Вашингтон хочет заставить страну начать активно поддерживать Украину.

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Мария Сметанина
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