Тысячи жителей пригорода Владивостока остались без света

Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за несанкционированных работ

Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

По информации компании, в городе Артеме при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП произошла авария на подстанции «Промузел». Инцидент произошел поздно вечером 11 апреля. Отключенная мощность составила 23 мегаватт. Отмечается, что был оборван провод ЛЭП 110 киловатт.

Потребителей подключили по временной схеме. В среду, 12 апреля, в течение дня инженеры продолжат ремонтные работы. Ночью 13 апреля планируется временное отключение потребителей пригорода Владивостока.

Ранее в Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек.