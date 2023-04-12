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05:56, 12 апреля 2023Россия

Тысячи жителей пригорода Владивостока остались без света

Более 12 тысяч жителей Приморья остались без света из-за несанкционированных работ

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Более 12 тысяч жителей пригорода Владивостока остались без света из-за несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП. Об этом сообщается на сайте Дальневосточной распределительной сетевой компании.

По информации компании, в городе Артеме при проведении несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП произошла авария на подстанции «Промузел». Инцидент произошел поздно вечером 11 апреля. Отключенная мощность составила 23 мегаватт. Отмечается, что был оборван провод ЛЭП 110 киловатт.

Потребителей подключили по временной схеме. В среду, 12 апреля, в течение дня инженеры продолжат ремонтные работы. Ночью 13 апреля планируется временное отключение потребителей пригорода Владивостока.

Ранее в Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек.

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Юлия Мискевич
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