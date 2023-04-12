У пассажира поезда Москва — Владивосток изъяли два чемодана с наркотиками

У пассажира поезда Москва — Владивосток изъяли два чемодана с 25 килограммами наркотиков

Правоохранители изъяли два чемодана с 25 килограммами наркотиков у пассажира поезда Москва — Владивосток. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Запрещенный груз нашли 10 апреля на участке железной дороги между станциями Биробиджан и Ин.

Россиянина задержали. В отношении него возбудили дело о незаконном обороте наркотиков. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ФСБ и таможенники изъяли почти 800 килограммов гашиша, ввезенного грузовиком из Европы.