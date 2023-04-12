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14:38, 12 апреля 2023Бывший СССР

Захарова заявила об отсутствии предложений от Киева о пасхальном перемирии

Захарова заявила, что Москва не получала от Киева предложения о пасхальном перемирии

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова заявила об отсутствии предложений о пасхальном перемирии со стороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, перемирие вряд ли состоится, «особенно с учетом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий».

Захарова добавила, что «киевскому режиму абсолютно чужды гуманность и сострадание», а политика, проводимая им, свидетельствует о том, что для Киева «человеческие жизни вообще не имеют значения».

Также представитель МИД напомнила, что украинское руководство отказалось прекращать огонь по случаю православного Рождества и проигнорировало призыв российской стороны об объявлении режима тишины.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщил, что папа римский Франциск в личном общении призвал к двухнедельному перемирию на Украине с 9 апреля на время празднования Пасхи католиками и православными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали заявлений от Ватикана о возможном пасхальном перемирии, поэтому «не считают нужным и возможным комментировать предложение».

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Алевтина Запольская
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