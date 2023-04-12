Россиянина задержали за убийство супругов ножом

В Кировской области задержали россиянина, заколовшего ножом мужчину и женщину

В Кировской области задержали россиянина, подозреваемого в двойном убийстве. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 10 апреля в одном из домов поселка Ленинское были найдены заколотые ножом супруги. В ходе расследования был задержан подозреваемый. Выяснилось, что у него возник конфликт с мужчиной и женщиной, после которого он вооружился ножом, убил обоих и сбежал с места преступления.

Следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области 50-летний россиянин предстанет перед судом за жестокое убийство 64-летней пенсионерки.