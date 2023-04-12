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09:57, 12 апреля 2023Силовые структуры

Российскую пенсионерку запытали до смерти из-за пачки печенья

В Архангельской области запытавший до смерти пенсионерку россиянин пойдет под суд

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Архангельской области 50-летний россиянин предстанет перед судом за жестокое убийство 64-летней пенсионерки. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 июля 2022 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый заподозрил свою жертву в хищении у него пачки печенья. Он отправился к женщине и начал ее пытать, заставляя признаться в краже. В процесс дознания мужчина надавливал ей на локтевые суставы и колени, причиняя сильную боль.

После пыток женщина была госпитализирована, в больнице она скончалась от полученных травм и болевого шока. На следующий день протрезвевший мужчина обнаружил пропавшие продукты у себя дома.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 марта сообщалось, что в Краснодаре осудили на 8 лет мужчину, пытавшего знакомого раскаленным утюгом и сковородой.

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Владимир Седов
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