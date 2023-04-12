Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:37, 12 апреля 2023Мир

В Индиане загорелся завод по переработке и хранению пластика

В штате Индиана загорелся завод по переработке и хранению пластика
СюжетВзрывы в США:

В Ричмонде, американском штате Индиана, загорелся завод по переработке и хранению пластика. Об этом сообщает Fox 59.

По информации СМИ, агентство по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн издало приказ эвакуировать около двух тысяч местных жителей, дома которых расположены в радиусе километра от места инциндента.

Пожарные отмечают, что есть риск взрывов емкостей с пропаном, которые находятся на территории завода. Сведений о пострадавших нет.

24 марта в США, штате Пенсильвания, произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие.

Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Минобороны показало кадры пуска межконтинентальной баллистической ракеты
Трамп назвал лидеров России, Китая и КНДР умнейшими людьми
В России предложили создать аналог «Евровидения»
Мужчина получил уведомление от камеры наблюдения поздно вечером и удивился
Перечислены самые популярные у москвичей постные продукты
Тысячи жителей пригорода Владивостока остались без света
Минобороны России показало боевую работу бронепоезда в зоне спецоперации
У берегов Филиппин произошло землетрясение
Финансист развеяла главный миф об обязательной сумме на карте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.