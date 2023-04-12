В Индиане загорелся завод по переработке и хранению пластика

В штате Индиана загорелся завод по переработке и хранению пластика

В Ричмонде, американском штате Индиана, загорелся завод по переработке и хранению пластика. Об этом сообщает Fox 59.

По информации СМИ, агентство по чрезвычайным ситуациям округа Уэйн издало приказ эвакуировать около двух тысяч местных жителей, дома которых расположены в радиусе километра от места инциндента.

Пожарные отмечают, что есть риск взрывов емкостей с пропаном, которые находятся на территории завода. Сведений о пострадавших нет.

24 марта в США, штате Пенсильвания, произошел мощный пожар на шоколадной фабрике компании RM Palmer. Сначала внутри комплекса промышленных зданий произошел взрыв, после чего пламя охватило предприятие.