Кандидат в президенты Турции предложил запретить продажу жилья иностранцам

Кандидат в президенты Турции Индже предложил запретить продажу жилья иностранцам из-за цен

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил РИА Новости, что намерен в случае прихода к власти временно запретить продажу жилья иностранцам.

По словам политика, недвижимость в Турции значительно подорожала. На рост цен повлияли и землетрясения, после которых тысячи граждан остались без жилья. Индже отметил, что необходимо на время остановить процесс продажи.

«Нужно в первую очередь заботиться о своем народе, поэтому нужно запретить продажу квартир иностранцам, — предложил он. — В то время как наши граждане живут на улицах в палатках, давайте не будем осуществлять сделки, можно их провести позже».

В апреле эксперты Easyhome Turkey пришли к выводу, что москвичи отвернулись от недвижимости в Стамбуле. По их данным, в январе-феврале 2023 года спрос на покупку жилья там со стороны жителей российской столицы снизился на 17,79 процента год к году.