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20:13, 13 апреля 2023Мир

Названа дата ареста подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона

Reuters: подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона арестуют 13 апреля

Фото: Al Drago / Reuters

Названа дата ареста подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Уточняется, что 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру арестуют в четверг, 13 апреля.

Ранее в США раскрыли личность выложившего секретные документы Пентагона. Отмечается, чот Тейшейра был лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которую за последние несколько месяцев просочились секретные файлы американской разведки.

Впервые об утечке секретных документов США сообщалось 7 апреля. В слитых бумагах, датированных началом марта, содержалась, в частности, информация о планах НАТО по укреплению украинских войск.

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Анастасия Заикина
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