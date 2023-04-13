Экс-разведчик ВС США Шаффер: Зеленский готов потерять солдат в Артемовске ради репутации

Президент Украины Владимир Зеленский не жалеет солдат в Артемовске (украинское название - Бахмут). На это указал бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер в интервью на YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

Он отметил, что окончательная потеря города станет ударом по репутации Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Для Зеленского многое стоит на карте. К сожалению, он сделает все возможное, чтобы поддерживать видимость того, что Артемовск не сдан, даже если эта бессмысленная оборона города обернется потерей роты или батальона», — сказал эксперт.