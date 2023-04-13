Депутат Белик назвал абсурдными заявления Киева о демилитаризации Черного моря

Планы Киева демилитаризировать Черное море и сделать его внутренним морем НАТО абсурдны, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на инициативу главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба часто делает абсурдные заявления, которые несопоставимы даже с его условным соответствием должности министра иностранных дел Дмитрий Белик депутат Госдумы

«Украина сейчас представляет собой не суверенное государство, а страну, возглавляемую киевским режимом, который подчинен Западу, поэтому и глава Министерства иностранных дел этой страны позволяет себе транслировать подобные фантазии», — сказал депутат.

По словам Дмитрия Белика, нет никаких шансов, что Черное море перестанет использоваться для военных задач.

Упоминание стратегически важных регионов в заявлениях с подобным посылом — это трансляция того, что хотели бы видеть США и НАТО, которых не устраивает преимущество нашей страны в Черном море, пусть и их желания настолько же далеки от реальности, насколько и наглы Дмитрий Белик депутат Госдумы

«Черное море на протяжении многих столетий играло огромную роль для России, а сейчас, когда возрастает угроза со стороны НАТО, лидерство России в Черноморском регионе имеет особо важное значение, поскольку этот регион является одним из ключевых для безопасности и предоставляет множество геополитических преимуществ в противостоянии с Западом, так что тезисы, озвученные Кулебой, так и останутся его несбыточными мечтами», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, однако пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет.

«Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал Кулеба.

