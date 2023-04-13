Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 13 апреля 2023Бывший СССР

В России отреагировали на планы Киева демилитаризировать Черное море

Депутат Белик назвал абсурдными заявления Киева о демилитаризации Черного моря

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Планы Киева демилитаризировать Черное море и сделать его внутренним морем НАТО абсурдны, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на инициативу главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Кулеба часто делает абсурдные заявления, которые несопоставимы даже с его условным соответствием должности министра иностранных дел

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

«Украина сейчас представляет собой не суверенное государство, а страну, возглавляемую киевским режимом, который подчинен Западу, поэтому и глава Министерства иностранных дел этой страны позволяет себе транслировать подобные фантазии», — сказал депутат.

По словам Дмитрия Белика, нет никаких шансов, что Черное море перестанет использоваться для военных задач.

Упоминание стратегически важных регионов в заявлениях с подобным посылом — это трансляция того, что хотели бы видеть США и НАТО, которых не устраивает преимущество нашей страны в Черном море, пусть и их желания настолько же далеки от реальности, насколько и наглы

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

«Черное море на протяжении многих столетий играло огромную роль для России, а сейчас, когда возрастает угроза со стороны НАТО, лидерство России в Черноморском регионе имеет особо важное значение, поскольку этот регион является одним из ключевых для безопасности и предоставляет множество геополитических преимуществ в противостоянии с Западом, так что тезисы, озвученные Кулебой, так и останутся его несбыточными мечтами», — заключил он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Черное море должно стать «морем НАТО» по аналогии с Балтийским, однако пока альянс не выработал четкой стратегии на этот счет.

«Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий», — сказал Кулеба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
В России отреагировали на планы Киева демилитаризировать Черное море
Страны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России
Россиянкам назвали самые безвкусные модели весенней обуви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.