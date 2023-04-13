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08:58, 13 апреля 2023Экономика

С братьев Ананьевых взыскали убытки по иску банка «Траст»

С бывших владельцев Промсвязьбанка братьев Ананьевых взыскали убытки по иску банка «Траст»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы по иску банка «Траст» взыскал 113,1 миллиарда рублей убытков с троих бывших контролирующих лиц Автовазбанка, включая экс-бенефициаров Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства, сообщает РИА Новости.

Заявление в суд было подано два года назад, еще в апреле 2021-го. Поводом для судебного разбирательства стала санация Автовазбанка, где первой санирующей организацией выступал Промсвязьбанк.

Ответчиками по иску, помимо братьев Ананьевых, стали бывший совладелец финансовой организации Николай Таран и президент банка с февраля 2016 года по август 2018-го Олег Вдовин. Однако суд требования к Вдовину отклонил.

Автовазбанк (АВБ Банк) был основан в 1988 году. В июле 2015 года Центробанк принял решение о его санации. В 2017 году санировать решили уже Промсвязьбанк, а АВБ Банк отошел к банку «Траст». Спустя год на базе «Траста» был создан банк непрофильных активов, консолидировавший активы нескольких санируемых организаций для дальнейшей продажи. Братья Ананьевы в настоящее время находятся за пределами России.

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Платон Щукин
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