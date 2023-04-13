Польская контрразведка обвинила российские спецслужбы в хакерском сборе данных

Польская контрразведка обвинила спецслужбы России в хакерском сборе данных из МИД ЕС

Служба военной контрразведки (SKW) Польши и группа кибербезопасности CERT обвинили российские спецслужбы в хакерском сборе информации из МИД и посольств разных стран. Об этом говорится в сообщении CERT, передает РИА Новости.

Отмечается, что специалисты организаций заметили проведение шпионской кампании, связанной с действиями российских спецслужб. Целью компании якобы был незаконный сбор информации из министерств иностранных дел и дипломатических представительств стран-членов НАТО и Европейского союза.

По заявлению польской стороны, российские шпионы связаны с группой SOLARWINDS, инструментами SUNBURST, ENVYSCOUT и BOOMBOX, а также «многочисленными другими компаниями разведывательного характера». При этом уточняется, что обнаруженные и описанные CERT и SKW действия отличаются от предыдущих «использованием уникального, ранее не отмеченного публично программного обеспечения».

Подчеркивается, что на момент публикации сообщения «кампания, проводимая российской разведывательной группой, не только продолжается, но и носит характер развития».

Ранее сообщалось, что хакеры из Killnet получили доступ к секретным данным НАТО. Об этом «Ленте.ру» рассказал лидер группировки Killmilk, уточнивший, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса, причем доля поражения продолжает расти.