Китай и Казахстан введут взаимный безвиз

МИД Казахстана подготовил проект постановления о взаимном безвизовом режиме с Китаем

Правительства Казахстана и Китая планируют ввести взаимный безвизовый режим. Об этом сообщает портал Tengritravel со ссылкой на Министерство иностранных дел среднеазиатской республики.

Как утверждают дипломаты, соответствующий проект постановления уже готов. Он может быть подписан во время государственного визита казахского президента Касым-Жомарта Токаева в Китай 18-19 мая.

В планах обеих стран разрешить своим гражданам находиться без виз в гостях друг у друга не более 30 дней с момента пересечения границы и не более 90 дней за полгода.

Ранее Токаев попросил чиновников не спешить с переводом казахского алфавита на латиницу и изучить для этого передовой мировой опыт. Он призвал положиться в этом вопросе на представителей научных кругов.