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14:06, 13 апреля 2023Экономика

Возможное подорожание нефти после решения ОПЕК+ встревожило Индию

Bloomberg: в Индии боятся подорожания нефти из-за возможного преодоления потолка цен
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Zbynek Burival / Unsplash

Индийские банки встревожились после новостей о сокращении добычи нефти странами ОПЕК и союзников, сообщает Bloomberg. Из-за роста цены российских энергоресурсов могут превысить установленный странами запада потолок цен в 60 долларов за баррель.

Государственный банк Индии и Bank of Baroda сообщили нефтеперерабатывающим компаниям, что они не будут осуществлять платежи за нефть, купленную дороже лимита. По словам неназванного руководителя нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), местные финансовые организации внимательно следят за ценами в портах погрузки, прежде чем добавлять расходы на доставку и логистику.

Подорожание энергоресурсов может осложнить подписание долгосрочных соглашений с российскими поставщиками. По словам аналитика Vortexa Серены Хуанг, если сырая нефть превысит установленный странами Запада потолок, число танкеров, перевозящих грузы из России, уменьшится, а с ним — и отгрузки в Индию. Уменьшающийся парк судов также повысит стоимость фрахта. Сейчас при условии покупки российской нефти дешевле 60 долларов за баррель покупатели избегают санкций Евросоюза и могут продолжать пользоваться услугами судоходства, банковскими услугами и услугами страхования.

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Индия стала одним из ключевых покупателей российской нефти после введения западных санкций. Южноазиатская страна приобретала российские энергоресурсы в рекордных объемах, воспользовавшись большим дисконтом. В течение 2022 года поставки сырья в Индию взлетели в 22 раза. Официально Индия не присоединялась к потолку цен на российскую нефть, но неоднократно указывала, что соблюдает требования западных партнеров.

Третий по величине банк Индии Bank of Baroda уже предупреждал, что не будет проводить платежи за российскую нефть, если ее цена превышает установленный потолок. Представители банка заявили, что отдельные индийские НПЗ расплачивались за поставки в дирхамах ОАЭ, и это позволяло платить более высокую цену и скрывать факт нарушения санкций. Однако со временем схему расценили как рискованную и решили больше ей не пользоваться, чтобы не попасть под вторичные санкции.

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Вячеслав Агапов
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