Представлявшегося начальником МВД СССР россиянина заподозрили в экстремизме

В Башкортостане мужчину, представлявшегося начальником МВД СССР, заподозрили в экстремизме

В Башкортостане местного жителя, представлявшегося начальником Главного следственного управления МВД СССР, заподозрили в экстремизме. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности экстремистской организации») УК РФ. Ранее он был осужден по этой же статье за участие в общественном объединении «Союз Славянских Сил Руси» (признано экстремистским и запрещено в России), однако от своих идей не отказался.

По представительным данным, с сентября 2022 года мужчина являлся к сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции и пытался вручить им протоколы от своего имени. Следствие считает, что так фигурант продолжал распространять материалы, содержащие идеологию экстремистской организации. Мужчина находится под подпиской о невыезде, ведется расследование.

Ранее сообщалось, что в Архангельске 32-летнего осужденного заподозрили в дезорганизации работы СИЗО.