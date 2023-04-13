«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

«Фейеноорд» обыграл «Рому» со счетом 1:0 в первом матче четвертьфинала Лиги Европы

Нидерландский «Фейеноорд» обыграл итальянскую «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, проходившая на стадионе «Де Кейп» в Роттердаме, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил 23-летний хавбек Матс Виффер. На 43-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти, однако хавбек итальянцев Лоренцо Пеллегрини не реализовал его.

Второй матч команд состоится 20 апреля в Риме. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Тем временем в первом матче четвертьфинала Лиги конференций английский «Вест Хэм Юнайтед» на выезде сыграл вничью с бельгийским «Гентом». У хозяев отличился Уго Кейперс, а у гостей — Дэнни Ингс. Еще один гол лондонцев был отменен после проверки эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Вторая игра «Вэст Хэм Юнайтед» и «Гента» пройдет 20 апреля в Лондоне. Она начнется в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги Европы-2023 пройдет 31 мая. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Заключительная игра в Лиге конференций-2023 пройдет 7 июня 2023 в Праге на стадионе «Синобо Стэдиум». Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.