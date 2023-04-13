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17:36, 13 апреля 2023Россия

В России пятилетняя девочка провалилась в коллектор с арматурой

В Челябинской области пятилетняя девочка упала в канализационный коллектор с арматурой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В городе Куса Челябинской области пятилетняя девочка провалилась в канализационный коллектор с арматурой. Об этом сообщает сетевое издание «74.ру».

По словам матери ребенка, она приехала с дочерью на автомойку и отпустила ее погулять. Спустя несколько секунд девочка оказалась в «нашпигованном арматурой» колодце. Торчавший штырь задел ребенку щеку, кроме того, девочка ушиблась в нескольких местах, добавила женщина. Она вызвала дочери бригаду скорой помощи.

Пообщавшийся с журналистами глава Кусы Алексей Чистяков сообщил, что колодец, в который упала девочка, находится в промзоне. Несмотря на то, что коллектор не был огорожен, он был прикрыт досками и листом железа, добавил он. «Ребенок, видимо, прыгал на этих деревянных досках и провалился», — предположил Чистяков. Глава города принес извинения матери девочки и заявил о недопустимости подобных инцидентов.

В конце марта в Нижегородской области мальчика чуть не засосало в яму с грязью. Ребенок упал с велосипеда в трубу, которую оставили на улице после укладки газовых труб. По словам очевидцев, он долго звал на помощь и уже начал выбиваться из сил. В этот момент его вытащили прохожие.

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Алан Босиков
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