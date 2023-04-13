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15:25, 13 апреля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 13 апреля

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на четверг, 13 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки штурмовые отряды «Вагнер» продолжили вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из центральных кварталов Артемовска (украинское название города — Бахмут). Там подразделения ВДВ блокируют переброску резервов и возможности отступления ВСУ из города. На донецком направлении Украина потеряла за сутки до 300 украинских военнослужащих, на краснолиманском — до 80, на южнодонецком и запорожском — до 20.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 407 самолетов, 228 вертолетов, 3747 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8659 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 9487 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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