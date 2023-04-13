«Ладу» включили в состав участников КХЛ

Совет директоров КХЛ включил тольяттинскую «Ладу» в состав участников лиги

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) включил тольяттинскую «Ладу» в состав участников турнира в сезоне-2023/2024. Об этом сообщается на сайте лиги.

Таким образом, в следующем сезоне в лиге будет выступать 23 клуба. «Лада» будет единственной командой, не игравшей в КХЛ в сезоне-2022/2023.

«Лада» подала официальную заявку на включение в состав участников КХЛ в ноябре 2022 года. В текущем сезоне клуб выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), где вышел в плей-офф. «Лада» завершила выступление на турнире в 1/8 финала, проиграв тульскому АКМ.

Ранее «Лада» уже была участником КХЛ: тольяттинский клуб играл с 2008 по 2010-й, а также с 2014 по 2018-й. В плей-офф команда смогла выйти лишь один раз — в сезоне-2008/2009.