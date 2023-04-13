На Украине допустили вопросы от Запада в случае провала контрнаступления

Буданов допустил вопросы от поддерживающих Киев стран в случае провала контрнаступления

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов допустил, что в случае провала контрнаступления у западных налогоплательщиков возникнут вопросы. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News.

По словам Буданова, «успех этого наступления крайне необходим». «Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — отметил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что планируемое контрнаступление украинских сил будет зависеть от ресурсов и от того, когда их будет «достаточное количество для получения результата». Утечка секретных документов Пентагона, по его словам, «не имеет никакой оперативной значимости».