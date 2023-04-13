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13:12, 13 апреля 2023Бывший СССР

Москва усомнилась в мирном присутствии латвийских войск на Украине

Посольство России в Риге усомнилось, что латвийские военные на Украине не участвуют в боях

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Утверждение, что латвийские военные на Украине выполняют лишь «вспомогательные функции» спорно, так как республика активно накачивает Киев оружием и посылает добровольцев. Об этом заявило посольство России в Риге, слова дипломатов цитирует РИА Новости.

О присутствии небольшого числа латвийских военных на Украине стало известно, благодаря утечке секретных документов Пентагона. В них утверждалось, что на территории страны находятся как минимум 17 спецназовцев из Риги.

Позже Минобороны прибалтийской республики подтвердило эти данные, но указало, что эти солдаты не участвуют в боях, а лишь выполняют «определенные вспомогательные функции».

«Принимая во внимание безудержную накачку Ригой киевского режима различными видами смертоносных вооружений, которые впоследствии применяются в отношении гражданского населения, в версию о миролюбивом характере миссии латвийских военных на территории этой страны и выполнении ими якобы исключительно вспомогательных функций что-то верится с трудом», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Сейм Латвии принял в третьем чтении закон об обязательной военной службе для мужчин в возрасте от 18 лет. Согласно закону, граждане Латвии будут призываться в армию на один год. Первый призыв начнется 1 июля 2023 года.

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Алевтина Запольская
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