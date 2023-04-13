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19:40, 13 апреля 2023Среда обитания

Оценена идея ввести льготы на покупку «вторички»

«Циан»: льготная ипотека на «вторичку» поможет городам, где мало новостроек
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Льготная ипотека на вторичное жилье поможет городам, где мало новостроек. Так идею ввести льготы на покупку готовых квартир оценил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, передает РИА Новости.

«Программа может быть актуальна в тех локациях, где предложений в новостройках нет или его пока недостаточно», — заявил Попов. Такого же мнения придерживается гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко считает, что перспективы появления льготной ипотеки на вторичном рынке незначительны. По его словам, финансовая выгода от вложений средств государства в такую программу окажется значительно меньше, чем в случае с льготным кредитованиям новостроек.

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Гордейко добавил, что появление льгот на покупку «вторички» приведет к суммарным затратам на льготные программы в триллион рублей. «Такие средства можно использовать для секьюритизации рынка льготного проектного финансирования, что позволит снизить стоимость жилья и ипотечных ставок в целом», — заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил вопрос ввода льгот на приобретение вторичного жилья с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко. Глава государства заявил, что такая мера окажет положительное влияние на развитие отрасли.

Александра Качан
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