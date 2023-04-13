69-я параллель
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16:30, 13 апреля 202369-я параллель

Вышедшего к полярной обсерватории белого медведя сняли на видео

Белый медведь вышел к полярной обсерватории «Ледовая база Мыс Баранова» и попал на видео

К крупнейшей гидрометеорологической полярной обсерватории «Ледовая база Мыс Баранова» в Арктике вышел белый медведь. Его сняли на видео, оно опубликовано в официальном Telegram-канале Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

На кадрах видно, что вышедшего к людям медведя отгоняет специально обученная собака — она лает на животного, из-за чего оно отходит от обсерватории.

Предполагается, что к людям за пищей вышел молодой медведь — он еще не освоил приемы охоты на тюленей. Специалисты отогнали хищника на припай пролива Шокальского, где животное сможет найти пропитание.

Ранее белого медведя заметили и сняли на видео на пути следования российского атомного ледокола «Урал». Экипаж заметил медведя во время буксировки другого судна в направлении Енисейского залива.

Анастасия Шейкина
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