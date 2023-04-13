В Грузии призвали ЕС выдать экс-министров времен президентства Саакашвили

В парламенте Грузии призвали ЕС выдать экс-министров времен президентства Саакашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал Европейский союз (ЕС) выдать Тбилиси бывшего главу Минобороны Давида Кезарашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили, которые руководили ведомствами во времена третьего президента страны Михаила Саакашвили. Его слова передает портал «Новости-Грузия».

«Возникают вопросы, с чем мы имеем дело, почему есть это политическое покровительство и какие политические или иные интересы стоят за этим политическим покровительством. Страны ЕС и политики, покровительствующие Саакашвили, в долгу перед грузинским народом и поставили под угрозу безопасность грузинского народа», — сказал он.

Папуашвили считает, что представители Евросоюза должны оплатить этот долг в том числе выдачей Грузии бывших министров. По его словам, Адеишвили сейчас находится на Украине. Он назвал экс-глав ведомств «палачами» и подчеркнул, что когда они передвигаются по ЕС, то это дискредитирует Евросоюз.

Ранее спикер парламента Грузии призвал европейских друзей Саакашвили извиниться перед народом страны. Папуашвили отметил, что эти люди подталкивают политика к членовредительству. Он также подчеркнул, что друзья экс-президента прикрывали его как преступника в Европейском союзе.