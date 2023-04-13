В Германии раскритиковали призывы Макрона к усилению «европейского суверенитета»

Минфин ФРГ раскритиковал призывы Макрона к усилению «европейского суверенитета»

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер раскритиковал призывы президента Франции Эммануэля Макрона к усилению «европейского суверенитета», пишет ТАСС.

Немецкий политик указал на необходимость углубить сотрудничество с США. «Я решительный сторонник трансатлантического партнерства», — добавил он. Линднер считает, что Евросоюз (ЕС) и Соединенные Штаты являются ценностными партнерами. Он призвал развивать торговлю. «И я убежден, что безопасность на европейской земле требует твердой приверженности США в контексте НАТО и за ее пределами», — подчеркнул министр.

Ранее Макрон призвал ЕС не вмешиваться в отношения Пекина и Вашингтона. Он заявил, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай.