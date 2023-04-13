Минск передал Москве задержанного в Белоруссии россиянина

МВД Белоруссии заявило, что задержанного в республике россиянина Москалева передали РФ

Белорусские правоохранительные органы передали Москве задержанного в республике россиянина Алексея Москалева. Эту информацию подтвердила начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук, передает ТАСС.

«Да», — ответила она на соответствующий вопрос.

О задержании в Белоруссии жителя Тульской области Алексея Москалева, осужденного за дискредитацию российских войск, стало известно 30 марта. Ранее сообщалось, что он скрылся перед вынесением приговора. Мужчина сбежал из-под домашнего ареста ночью накануне его оглашения, рассказали в объединенной пресс-службе судов Тульской области.

Москалеву назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. На своей странице в соцсетях он разместил записи, дискредитирующие российскую армию. Свою вину в совершении преступления мужчина не признал.

