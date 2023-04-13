Еврокомиссия заявила об отсутствии кратчайших путей для Украины в ЕС

Представитель ЕК Купман: для Киева нет кратчайших путей по вступлению в Евросоюз

Для Киева отсутствуют кратчайшие пути в Европейский союз (ЕС). Об этом в четверг, 13 апреля, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) по расширению и политике соседства Герт-Ян Купман, передает ТАСС.

По его словам, роль ЕС заключается в том, чтобы помочь Украине. Вместе с тем представитель ЕК указал, что «кратчайших путей нет, эти реформы должны быть реализованы».

Также Купман сказал, что Украине требуется выполнять ряд предварительных условий, чтобы начать переговоры об интеграции в ЕС. По его мнению, эти реформы возможно быстро реализовать, поскольку необходимые шаги в этом направлении уже намечены.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова назвала вопросом времени вступление страны в Европейский союз и НАТО. Она заявила, что Украина хотела бы начать переговоры о вступлении до конца года.

В 2022 году саммит Евросоюза одобрил статус кандидатов в члены объединения для Украины и Молдавии.