Блогерша раскрыла неожиданное преимущество небритых ног и удивила подписчиков

TikTok-блогерша Эмма Акико из Англии спаслась от клеща благодаря длинным волосам на ногах

Блогерша Эмма Акико из Англии раскрыла неожиданное преимущество небритых ног и удивила подписчиков. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 41,8 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @emmaakiko продемонстрировала густую длинную растительность в области ног. По ее словам, наличие волос в упомянутой части тела помогло ей спастись от клеща.

Юзерша рассказала, что однажды почувствовала дискомфорт на коже. Испугавшись, она разорвала штанину и увидела насекомое. «Если бы не волосы на ногах, я бы его не заметила. Так что, если вы тоже не бреетесь и у вас шевелятся волоски на теле, как от ветра, будьте осторожны», — предупредила Акико.

Подписчики оценили историю блогерши в комментариях под публикацией. «Я выдохнул, когда вы сказали, что это просто клещ», «Боже, теперь я чувствую покалывание, как будто что-то ползет и по моим волосатым ногам», «Теперь мне кажется, словно по мне тоже что-то ползает», — написали они.

Ранее в апреле не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров. Известно, что инфлюэнсерша регулярно демонстрирует растительность на теле, освещая тему бодипозитива.