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08:31, 11 апреля 2023Ценности

Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров

Не брившая подмышки несколько лет TikTok-блогерша Эми ответила на критику подписчиков

Кадр: @itsaimeeinghigher

Блогерша Эми (фамилия неизвестна), не брившая подмышки несколько лет, ответила на критику хейтеров. Соответствующие кадры появились в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 309,2 тысячи подписчиков.

Известно, что инфлюэнсерша с никнеймом @itsaimeeinghigher регулярно демонстрирует растительность на теле, освещая тему бодипозитива. Кроме того, девушка признается, что не удаляет волосы в упомянутой области уже в течение нескольких лет.

В связи с этим, по ее словам, многие подписчики обвиняют ее в неподобающем внешнем виде. «Вы лентяйка и показываете подмышки только для того, чтобы привлечь к себе внимание», — цитирует юзерша один из популярных комментариев.

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В свою очередь Эми в последнем ролике предстала в укороченном топе и подняла руки вверх, чтобы вновь показать волосы в подмышечной области. «Внимание — это, конечно, хорошо. Но я демонстрирую естественное женское тело в просветительских целях», — ответила она.

Публикация стала вирусной и набрала более 309 тысяч просмотров и 2,9 миллиона лайков. Подписчики оценили поступок блогерши в комментариях под постом. «Когда отчаянно нуждаются во внимании», «Твое тело, так что можешь делать все, что захочешь», «Это ваш выбор», — высказались они.

В ноябре 2022 года дочь Мадонны снялась в корсете и с небритыми подмышками для журнала. 26-летняя манекенщица позировала в нескольких образах. Так, на одних снимках она запечатлена в синем блестящем боди со спущенными штанами, а на других — в коротком черном топе и оголяющих зону бикини брюках.

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Екатерина Ештокина
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