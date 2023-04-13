Россияне рассказали о самых популярных отговорках для прогула работы
Каждый шестой россиянин признался, что обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Самыми популярными отговорками для прогула работы стали проблемы со здоровьем или семейные дела, показал опрос онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru (документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»). Участие в этом опросе приняли 2852 россиянина.
Почти половина опрошенных (45 процентов) пропускают рабочие дни только по официальной причине: если взяли отпуск или оформили больничный. Еще треть отпрашиваются с работы, чтобы посетить врача (32 процента) и по личным причинам (28 процентов). Четверть респондентов признались, что могут прогулять работу при плохом самочувствии или из-за различных форс-мажоров (поломки автомобиля или непогоды).
В качестве субъективных причин чаще всего пропускали работу из-за отсутствия настроения (59 процентов), нехватки мотивации (44 процента), наличия срочных дел (36 процентов) и нежелания браться за определенные задачи (25 процентов). В таких случаях многие респонденты испытывают страх и тревогу (36 процентов), стыд (35 процентов) и неуверенность (29 процентов). При этом женщины чаще испытывают от пропуска работы тревогу и стыд (50 и 44 процента соответственно), нежели мужчины (29 и 27 процентов соответственно).
Чаще всего работу пропускают юристы (14 процентов) и россияне, занятые в сфере PR, рекламы и маркетинга (13 процентов) — они отпрашиваются с работы один раз в месяц или даже чаще. Раз в один-три месяца пропускают рабочие дни сотрудники сферы строительства и недвижимости (22 процента).
Больше всего тех, кто не прогуливает работу совсем, среди сотрудников розничной торговли и логистов — таких среди опрошенных 47 и 45 процентов соответственно.
Как ранее показал опрос карьерного портала MyResume, большинство россиян считают, что от их работы многое зависит, а их увольнение вызовет большие трудности у работодателя. Такого мнения придерживается 61 процент опрошенных. 23,3 процента считают, что их уход обернется серьезными проблемами для компании. Возможными последствиями от потери ценного кадра они называют штрафы и остановку работы целых подразделений. Некоторые работники считают, что в случае их ухода руководитель последует за ними.