Россияне рассказали о самых популярных отговорках для прогула работы

Budu и hh.ru: самой популярной отговоркой для невыхода на работу у россиян стали болезни

Каждый шестой россиянин признался, что обманывал работодателя, чтобы пропустить работу. Самыми популярными отговорками для прогула работы стали проблемы со здоровьем или семейные дела, показал опрос онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru (документ есть в распоряжении редакции «Ленты.ру»). Участие в этом опросе приняли 2852 россиянина.

Почти половина опрошенных (45 процентов) пропускают рабочие дни только по официальной причине: если взяли отпуск или оформили больничный. Еще треть отпрашиваются с работы, чтобы посетить врача (32 процента) и по личным причинам (28 процентов). Четверть респондентов признались, что могут прогулять работу при плохом самочувствии или из-за различных форс-мажоров (поломки автомобиля или непогоды).

В качестве субъективных причин чаще всего пропускали работу из-за отсутствия настроения (59 процентов), нехватки мотивации (44 процента), наличия срочных дел (36 процентов) и нежелания браться за определенные задачи (25 процентов). В таких случаях многие респонденты испытывают страх и тревогу (36 процентов), стыд (35 процентов) и неуверенность (29 процентов). При этом женщины чаще испытывают от пропуска работы тревогу и стыд (50 и 44 процента соответственно), нежели мужчины (29 и 27 процентов соответственно).

Чаще всего работу пропускают юристы (14 процентов) и россияне, занятые в сфере PR, рекламы и маркетинга (13 процентов) — они отпрашиваются с работы один раз в месяц или даже чаще. Раз в один-три месяца пропускают рабочие дни сотрудники сферы строительства и недвижимости (22 процента).

Больше всего тех, кто не прогуливает работу совсем, среди сотрудников розничной торговли и логистов — таких среди опрошенных 47 и 45 процентов соответственно.

Как ранее показал опрос карьерного портала MyResume, большинство россиян считают, что от их работы многое зависит, а их увольнение вызовет большие трудности у работодателя. Такого мнения придерживается 61 процент опрошенных. 23,3 процента считают, что их уход обернется серьезными проблемами для компании. Возможными последствиями от потери ценного кадра они называют штрафы и остановку работы целых подразделений. Некоторые работники считают, что в случае их ухода руководитель последует за ними.