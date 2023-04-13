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21:26, 13 апреля 2023Мир

В ООН опровергли мягкое отношение Гутерриша к России

В ООН опровергли мнение о слишком мягком отношении генсека Гутерриша к России

Фото: Eskinder Debebe / Globallookpress.com

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отверг предположения о том, что руководитель организации Антониу Гутерриш «слишком мягок» по отношению к РФ. Его слова приводит РИА Новости.

Мнение о лояльном отношении генсека ООН к России прозвучало в эфире ВВС со ссылкой на попавшие в сеть документы Пентагона. Телеканал утверждает, что Гутерриш был готов пойти навстречу интересам Москвы ради сохранения зерновой сделки. Американская сторона считает, что действия главы ООН мешали более масштабным усилиям, направленным на привлечение РФ к ответственности за специальную военную операцию на Украине.

«Генсек не мягок ни с какой страной», — заявил Дюжаррик, отметив, что генсек говорит одни и те же вещи, когда он в Москве, Киеве, в Нью-Йорке.

По словам официального представителя, усилия Гутерриша направлены на смягчение последствий конфликта для беднейших и снижения цен на продовольствие.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриша не удивил тот факт, что люди следят за ним и подслушивают личные телефонные разговоры. Так в офисе генсека отреагировали на данные из слитых секретных документов Пентагона о том, что Вашингтон шпионит за ним.

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Екатерина Подвигина
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