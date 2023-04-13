В Польше раскритиковали Макрона за призыв отдалиться от США

Премьер Польши Моравецкий раскритиковал Макрона за призыв к стратегической автономии с США

Польша не согласна с призывом президента Франции Эммануэля Макрона к стратегической автономии Европы от США. Премьер-министр Матеуш Моравецкий раскритиковал французского лидера во время своего визита в Соединенные Штаты, сообщает Politico.

Политик подчеркнул, что Варшава является важнейшим европейским союзником Вашингтона. Вместо того, чтобы отдалиться от США, польский лидер, напротив, предложил развивать стратегическое партнерство с ними.

Моравецкий заявил, что не видит альтернативы созданию еще более тесного союза с Соединенными Штатами. «Если страны к западу от Польши понимают это меньше, то, вероятно, это из-за исторических обстоятельств», — отметил польский премьер-министр.

После своего визита в Китай с 5 по 7 апреля Макрон призвал Евросоюз не ввязываться в противостояние Пекина и Вашингтона. Он считает, что ЕС «не должен следовать блоковому мышлению» и хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе». Ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер также выступил с критикой этого заявления президента Франции.