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12:46, 13 апреля 2023Россия

В Кремле связали патриотизм с желанием жить в своей стране

Песков назвал патриотизмом желание жить в своей стране и делать для нее лучшее

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Объясняя значение слова «патриотизм», официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это понятие связано с желанием человека жить в своей стране и делать для нее лучшее. Слова Пескова передает ТАСС.

«[Патриотизм] — это когда вы любите своего жениха, рожаете детей, работаете на любимой работе, обожаете свою семью больше всего на свете. Работаете для того, чтобы ваша семья была здоровой, умной», — добавил Песков, отметив, что патриот не может навредить своей стране.

Пресс-секретарь президента при этом указал на важность конструктивной критики. По его мнению, в настоящее время главное настроение в России — это единение и консолидация вокруг президента страны Владимира Путина.

Ранее о патриотизме порассуждал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Политик назвал патриотизм чрезвычано непростой темой и отметил, что это не образ мыслей, а действия.

В России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма, считает Путин. По его мнению, граждане России демонстрируют патриотизм во время специальной военной операции на Украине.

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Анастасия Шейкина
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