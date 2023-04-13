Патрушев отверг возможность применять нормы шариата вместо законов на Кавказе

Секретарь Совбеза Патрушев отверг возможность применять шариат вместо законов на Кавказе

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отверг возможность применять нормы шариата вместо светских законов на Северном Кавказе. Его заявление с совещания по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) приводит ТАСС.

Он отметил, что в регионе сохраняются попытки вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями. «Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что международные экстремистские террористические организации усиливают в северокавказских регионах работу по вербовке. Также, по его словам, на территории региона активизировали деятельность подконтрольные западным спецслужбам законспирированные ячейки террористов и религиозные радикалы.

«Необходимы превентивные комплексные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз, связанных с проявлениями экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений», — разъяснил Патрушев.

11 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают.

В марте неизвестные обстреляли пост ДПС «Волга-14» у села Кантышево в Ингушетии, ранения получили двое правоохранителей.