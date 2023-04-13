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17:43, 13 апреля 2023Россия

Патрушев отверг возможность применять нормы шариата вместо законов на Кавказе

Секретарь Совбеза Патрушев отверг возможность применять шариат вместо законов на Кавказе

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отверг возможность применять нормы шариата вместо светских законов на Северном Кавказе. Его заявление с совещания по безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) приводит ТАСС.

Он отметил, что в регионе сохраняются попытки вытеснения традиционного ислама его радикальными течениями. «Одновременно сохраняются противоречия среди представителей религиозной общины, обусловленные их личными амбициями, влиянием зарубежных исламских проповедников и борьбой за распределение финансовых потоков», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что международные экстремистские террористические организации усиливают в северокавказских регионах работу по вербовке. Также, по его словам, на территории региона активизировали деятельность подконтрольные западным спецслужбам законспирированные ячейки террористов и религиозные радикалы.

«Необходимы превентивные комплексные меры, обеспечивающие своевременное выявление и нейтрализацию угроз, связанных с проявлениями экстремизма и терроризма, недопущение распространения радикальных идей, предупреждение конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений», — разъяснил Патрушев.

11 апреля директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что усилия участников международных террористических организаций по дестабилизации обстановки на Северном Кавказе не ослабевают.

В марте неизвестные обстреляли пост ДПС «Волга-14» у села Кантышево в Ингушетии, ранения получили двое правоохранителей.

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Анна Щербакова
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