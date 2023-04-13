В отношении устроившего стрельбу в петербургской школе подростка возбудили дело

В Петербурге в отношении 16-летнего подростка возбудили дело из-за стрельбы в школе №633

В Петербурге в отношении 16-летнего подростка возбудили дело из-за стрельбы в школе №633. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ему вменяют хулиганство. Молодому человеку грозит до семи лет колонии. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как стало известно ранее, девятиклассник несколько раз выстрелил из пневматического пистолета перед школой, после чего вошел внутрь и произвел несколько выстрелов на перемене в туалете. Пострадавшими стали два одноклассника подростка и два восьмиклассника — у них легкие ранения. В пистолете были пластмассовые пули. Сам ученик заявил, что выстрелил ради шутки, его доставили в отдел полиции.

Подросток стоит на учете в ПНД, его ждет суд за кражу. Его мать находится в СИЗО по статье о наркотиках.